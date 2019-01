Tarde em Curitiba começa com temperatura de 33,1ºC. Fevereiro terá dias amenos

Da Redação Bem Paraná com sites

A tarde de terça-feira (29) iniciou com registros extremamente elevados de temperaturas no Paraná. A maioria dos registros de rede de estações meteorológicas automáticas do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) já superou os 30°C. Em Antonina atingiu os 37°C às 13 horas e em Curitiba, 33,1°C, (bairro Jardim das Américas.

Na Capital o sol aparece entre nuvens, e também há a sensação de abafamento. A umidade relativa do ar está baixa, na casa dos 37%, mas ainda fora da zona de alerta ou emergência. Apesar disso, é bom evitar a exposição direta ao sol nesta tarde. Não há previsão de chuva significativa para esta tarde na Capital.

O calor intenso dura nos próximos dias, mas deve dar um refresco a partir da primeira semana de fevereiro, quando as máximas devem cair e ficar na casa dos 20 a 24 graus entre os dias 3 e 5 do mês que vem.