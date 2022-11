A ausência de Sadio Mané, que foi cortado de última hora da seleção de Senegal, está sendo lamentada até mesmo pelos holandeses, adversários diretos dos africanos na Fase de Grupos da Copa do Mundo. O zagueiro Aké afirmou que o atacante do Bayern de Munique fará falta no Mundial. Ele foi eleito o segundo melhor jogador da temporada de 2022.

“Eu acho que não só ele, mas todos. As lesões são obviamente uma negativa para a Copa do Mundo. Acho que a Copa do Mundo é para esses tipos de jogadores. Acho que todos querem ver esse tipo de jogadores no torneio. Então, não é uma coisa boa e nunca é uma coisa boa ver alguém se machucar, então será uma grande falta para o torneio”, disse o defensor.

A ausência de Mané enfraquece a seleção de Senegal, que vinha sendo uma das apostas no Grupo A. Apesar de não ter que enfrentar mais o atacante, o defensor holandês acredita ainda que a equipe africana é capaz de fazer um duelo duro na estreia do Mundial.

“A seleção de Senegal tem jogadores muito bons. É uma equipe muito forte, com uma força impressionante. Estamos os analisando para encontrar a melhor forma de jogar contra eles. Mas tenho a certeza de que será um jogo duro”, completou.

Mané saiu lesionado na goleada do Bayern de Munique por 6 a 1 sobre o Werder Bremen, no Campeonato Alemão. O jogador foi diagnosticado com uma lesão na fíbula direita e precisou passar por uma cirurgia. Um tendão foi rebolado na cabeça da fíbula.

Apesar da lesão, o atacante chegou a ser convocado por Senegal, que seguia com esperança de ter o seu principal jogador na Copa. No entanto, o corte foi confirmado na última quinta-feira.

A partida entre Senegal e Holanda está marcada para segunda-feira, às 13h (horário de Brasília), no Al Thumama. A dupla está no Grupo A, ao lado também de Catar e Equador.