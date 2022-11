Catar e Senegal vão jogar a sobrevida na Copa do Mundo nesta sexta-feira, às 10h, no estádio Al Thumama, pela segunda rodada do Grupo A. Eles se enfrentarão pela primeira vez na história do Mundial com teor decisivo, uma vez que ambos estrearam com derrota.

O Catar recebeu o Equador e acabou perdendo por 2 a 0, mesmo resultado da derrota do Senegal para a Holanda. No entanto, o time africano detém um leve favoritismo, apesar de ter perdido Mané, segundo melhor jogador do mundo, por lesão.

O técnico Félix Sánchez deve manter a base do Catar para o duelo contra o Senegal. A principal dúvida é no ataque. Muntari vem aparecendo bem nos treinamentos e pode ganhar uma oportunidade entre os titulares, mas a tendência é que os 11 iniciais sejam os mesmos da estreia.

“É evidente que o plano era chegarmos competitivos à Copa. Cada país tem suas particularidades. Nós somos um país pequeno, temos que trabalhar com o que temos”, comentou Félix Sánchez.

Do lado de Senegal, Aliou Cissé segue buscando a melhor forma de armar o time de Senegal sem o astro Mané. O treinador vem lutando contra lesões em seu elenco, já que Cheikhou Kouyaté e Fodé Ballo-Touré estão machucados. Por outro lado, Abdou Diallo treinou normalmente e foi confirmado pelo treinador.

Já o setor ofensivo de Senegal deverá continuar o mesmo da primeira rodada, com um triângulo formado por Diatta, Boulaye Dia e Ismaila Sarr. “Hoje compreendo que alguns duvidem de nós, mas o importante é que todos os jogadores que dirijo queiram continuar a escrever a sua história, a escrevê-la para os nossos adeptos senegaleses. Continuem acreditando e orando pela equipe.”