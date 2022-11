O pênalti convertido por Cristiano Ronaldo, que abriu o placar no duelo entre Portugal e Gana, realizado nesta quinta-feira, no Estádio 974, pelo Grupo H da Copa do Mundo do Catar, foi histórico. Com o gol convertido o português se tornou o primeiro jogador a marcar em cinco edições do torneio.

Cristiano Ronaldo, de quebra, ainda superou nomes como Pelé, Messi, Miroslav Klose e Uwe Seeler, que marcaram gols em quatro Mundiais distintos. Ao todo, ele soma 8 gols em Copas do Mundo.

A jornada de gols do craque de 37 anos em Copas do Mundo começou em 2006, contra o Irã. No torneio seguinte, em 2010, na África do Sul, foi às redes em uma oportunidade, contra a Coreia do Norte.

Na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, mais uma vez Cristiano Ronaldo somou um gol marcado justamente contra Gana. No Mundial seguinte, na Rússia, em 2018, ele teve seu melhor aproveitamento com quatro gols marcados. Três deles foram contra a Espanha e outro contra Marrocos.

Logo após abrir o marcador, a Fifa fez questão de ressaltar o feito do português em suas redes sociais, citando que o craque “é de outro planeta”. Na esteira do feito, a seleção portuguesa postou um tweet com um emoji de alienígena para se referir ao seu principal jogador.

Além do gol, Cristiano Ronaldo protagonizou um momento inusitado no duelo com Gana. Logo após ser substituído na segunda etapa, Gana foi às redes diminuindo o placar para 3 a 2. Bukari marcou e imitou a tradicional comemoração do astro, que do banco de reserva ficou irado com a atitude e foi flagrado bastante irritado pelas câmeras. O gol de Bukari foi o último da partida.