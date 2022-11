Com dois gols na partida contra a Dinamarca, o atacante Kylian Mbappé ultrapassou Thierry Henry, Zinedine Zidane e Michel Platini na lista de artilheiros da seleção francesa em Copas do Mundo. O astro do Paris Saint-Germain se tornou o segundo maior goleador da história da França na competição.

O camisa 10, que é o atual artilheiro do atual torneio, ao lado de Enner Valencia, está atrás somente da lenda francesa Just Fontaine, que tem 13 gols em seu nome. Ao todo, Mbappé marcou sete gols pela seleção francesa em Mundiais. Na Copa do Catar já são três e, em 2018, o jogador do PSG foi as redes em quatro ocasiões.

Em uma atuação de gala, Mbappé decidiu o jogo contra a Dinamarca e classificou a França para as oitavas de finais do Mundial do Catar. A seleção dinamarquesa até tentou ensaiar uma reação com o gol de empate do zagueiro Christensen no segundo tempo, mas o atacante francês conseguiu colocar sua equipe mais uma vez na frente do placar.

O tamanho do feito de Mbappé não é pequeno. Ele já superou os números de Harry Kane e Neymar em Copas do Mundo e está a um gol de igualar os feitos de Cristiano Ronaldo e Diego Maradona em Mundiais. O francês tem apenas 23 anos.

O recorde do jogador do PSG, no entanto, não é o único quebrado por um jogador francês no neste Mundial. Na partida anterior contra a Austrália, o também atacante Olivier Giroud foi às redes duas vezes e se tornou o maior artilheiro da história da seleção francesa, igualando os 51 gols de Thierry Henry.

Confira os artilheiros da França em Copas do Mundo:

1º – Just Fontaine, 13 gols em 6 partidas

2º – Kylian Mbappé, 7 gols em 9 partidas

3º – Thierry Henry, 6 gols em 17 partidas

4º – Zinedine Zidane, 5 gols em 12 partidas

5º – Michel Platini, 5 gols em 14 partidas