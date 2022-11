O gol de Lionel Messi na partida entre Argentina e México manteve os ‘hermanos’ vivos na Copa do Mundo do Catar. Além de fazer com que sua nação respirasse aliviada, o camisa 10 do time albiceleste também quebrou dois grandes recordes na história dos Mundiais.

O chute de fora da área foi o oitavo gol de Messi em uma Copa do Mundo, o que o tornou o segundo maior artilheiro da história da Argentina no torneio. O recorde é compartilhado com Diego Maradona, que também tem 8 gols.

O atacante do PSG também igualou outra marca de Maradona, a de jogador sul-americano que mais atuou em partidas dos Mundiais. Ao todo, tanto Diego quanto Lionel entraram em campo 21 vezes pela Argentina.

Com a titularidade certa de Messi na próxima partida argentina contra a Polônia, é uma questão de tempo até o camisa 10 se isolar no posto de atleta sul-americano que mais disputou jogos de Copa do Mundo. Ele ainda pode igualar ou ultrapassar o alemão Lothar Matthäus como o jogador com mais partidas em Mundiais. Matthäus tem 25 jogos, portanto a Argentina precisa chegar à semifinal para que seu astro alcance este novo recorde.