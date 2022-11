Franklin de Freitas

A Ceasa de Curitiba não vai funcionar na próxima terça-feira, feriado da Proclamação da República. Apenas a Ceasa de Maringá estará aberta normalmente. As unidades de Curitiba, Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu estarão fechadas no feriado nacional.



Por orientação da Casa Civil do Governo do Estado, a Administração Central da Ceasa Paraná estará fechada amanhã, em razão da transferência da comemoração do Dia do Servidor Público, em 28 de outubro. Na segunda-feira, dia 14 de novembro, a Administração Central terá ponto facultativo.

No endereço eletrônico www.ceasa.pr.gov.br há mais informações sobre a Ceasa Paraná.