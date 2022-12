Expectativa é muito grande para o setor para a virada: fim de ano concentra maior parte das vendas (Franklin de Freitas)

A passagem de 2022 para 2023 deve ser das mais iluminadas dos últimos tempos. Pelo menos é isso o que indica a expectativa de empresários do setor de fogos de artifício em Curitiba, com a Associação Industrial e Comercial de Fogos de Artifícios do Paraná (Aincofapar) prevendo o melhor Réveillon dos últimos 10 anos para o setor. Um otimismo que se explica, principalmente, pelo arrefecimento da pandemia de Covid-19, a retomada do mercado de eventos e os fortes investimentos que municípios diversos estão fazendo para a queima de fogos no Ano Novo

Franklin de Freitas

Segundo Leandro Lanza, proprietário da Lanza Shows e Fogos, a partir do final de novembro a procura por fogos começou a crescer em Curitiba, inclusive com clientes de outras cidades (como os municípios do litoral do Paraná) vindo até Curitiba em busca dos produtos. Desde o início do ano até aqui as vendas já registram alta de 20% na comparação com o ano passado e a previsão é que esse resultado ainda melhore até o final de 2022, uma vez que 86% das vendas anuais das empresas do setor pirotécnico no Paraná ocorre na última semana do ano, de acordo com a Aincofapar.



“As vendas durante o ano já foram muito boas. Os anos de 2020 e 2021, por causa da pandemia, teve muito pouco evento e as pessoas estavam com vontade de retomar isso em 2022. Acredito que [o final de ano] vai ser bem melhor que no ano passado, a procura está bem grande”, comenta Lanza, explicando que o ápice das vendas está por vir. “A semana antes do Natal já dá uma aquecida ainda maior no comércio. Mas depois do Natal até o Réveillon é quando tem o pico.”



A expectativa, inclusive, é tão grande que o setor espera vendas ainda maiores do que as registradas em anos anteriores à emergência de Covid-19. De acordo com Rodolpho Aymoré Gazabin Junior, proprietário da Aymoré Fogos e presidente da Aincofapar, o mercado de varejo de fogos já vendeu mais neste ano do que no mesmo período de 2019 e a previsão é que as vendas, até o final do ano, cheguem a dobrar em relação ao ano passado em algumas empresas.



Um movimento, ainda segundo ele, impulsionado por eventos como a Copa do Mundo no Catar e que está ganhando um fôlego especial com a melhora do quadro sanitário e a retomada dos shows de fogos no Ano Novo em diversas cidades, que preparam espetáculos ainda maiores do que em outras épocas para tentar atrair mais turistas.



“Agora é uma crescente [nas vendas] a cada dia. Este ano contempla Réveillon maiores. É o primeiro ano com trégua da pandemia, as pessoas mais soltas, e as prefeituras querem atrair turistas. Litoral paranaense, catarinense e paulista terão fogos [na festa da virada]. E a melhor forma de atrair turistas no final de ano é com um bom show de fogos, atendendo uma tendência de mercado. Teremos o melhor Réveillon dos últimos 10 anos”, afirma o presidente da Aincofapar.



Réveillon cheio de luzes, mas sem tanto barulho

Na hora de comprar fogos para as festas de final de ano, a primeira dica é procurar uma loja especializada. Se o cliente for de Curitiba e/ou quiser utilizar o produto na capital paranaense, é importante estar atento aos selos, na cor verde e vermelha, porque há três anos uma lei na cidade proíbe o uso de fogos de artifício com efeitos sonoros.



“A Aincofapar cadastrou e catalogou os fogos em selo verde e selo vermelho. Selo verde são fogos liberados para uso em Curitiba. Selo vermelho já é proibido o uso em Curitiba. Tem selo verde, pode comprar. Tem selo vermelho, tem de ver se o local onde os fogos serão usados permite”, explica Rodolpho Aymoré.



Ainda segundo o presidente da Aincofapar, Curitiba foi pioneira no desenvolvimento dos chamados fogos silenciosos ou pet-eco fogos, cujo som do estampido não ultrapassa os 70 decibéis, um barulho cerca de 60% menor do que o emitido por fogos de tiro. “São mais silenciosos e mais bonitos”, diz ainda Aymoré, destacando que o município de Matinhos, no litoral do Paraná, fará o show de fogos no Réveillon utilizando apenas fogos desse tipo. “É a primeira cidade turística do Brasil que fará um Réveillon assim, que é a tendência mundial. E a tecnologia cresce ano a ano”.

Show da virada

Cidades do Litoral do Paraná divulgam programação para o fim de ano

As cidades do Litoral do Paraná começaram a divulgar a programação de Réveillon. Em Guaratuba, a virada do ano contará com 3 trios elétricos, fazendo a festa nos principais pontos da cidade. A queima de fogos sem estampido sonoro acontecerá no Morro do Cristo com duração de 10 minutos anunciando a chegada de 2023.



A Prefeitura de Matinhos prepara grande festa para a virada de ano: à meia-noite haverá um grande espetáculo com queima de fogos de ano novo acompanhado de trios elétricos em dois pontos: o primeiro será no Balneário Flórida e o segundo ponto na Praia Brava, no trecho onde foi feita a engorda.



Os fogos utilizados serão os chamados fogos ecológicos, de baixo estampido, sem prejuízo a animais e ao meio ambiente.



A prefeitura de Pontal do Paraná realizará a queima de fogos em cinco balneários: Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-la. Em Pontal do Sul, serão 15 minutos de show de luzes. A Prefeitura informou que a licitação buscou priorizar fogos mais luminosos, com mais cores e cascatas.