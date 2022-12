O reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca (reprodução de vídeo)

O reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca (UFPR), afirmou nesta quarta-feira (7) que os estudantes que recebem bolsas do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) vão receber os recursos nesta quinta-feira. Eles deveriam ter recebido os nesta quarta-feira, mas isso não ocorreu.

“Não receberam por conta daquele bloqueio que retirou praticamente todos os recursos do Ministério da Educação (MEC) e que afetou 100% das universidades federais”, disse Fonseca, em seu perfil no Twitter. “Houve uma portaria que realocou recursos, claramente insuficientes, mas que é de R$ 300 milhões. A notícia que tive do MEC é que esses recursos serão destinados para o pagamento dessas bolsas. Isso será feito logo a partir de amanhã (quinta-feira).

O PNAES é uma política do Ministério da Educação (MEC) que visa auxiliar a permanência de jovens de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior. As verbas do MEC foram bloqueadas na última semana, por decisão do governo de Jair Bolsonaro.

Para Fonseca, a tensão desses estudantes com vulnerabilidade social foi amenizada com a notícia do pagamento. Mas ele alertou: “Embora estejamos comemorando a vitória desses que mais precisam, quero dizer que nossa associação, que participou das negociações, não descansará até que as bolsas dos pós-graduandos e dos outros sejam depositadas. E que os recursos retornem para onde nunca deveriam ter saído”, afirmou ele.

Protesto

Bolsistas, estudantes da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e representantes de servidores marcaram para esta quinta-feira (8), às 18 horas, na Praça Santos Andrade, um ato contra o não pagamento da Capes e pelo reajuste das bolsas. São 1.782 bolsistas da universidade paranaense que não receberam as bolsas dos Capes já a partir de dezembro devido aos cortes determinados pelo governo de Jair Bolsonaro. Sob o mote “Pague Minha Bolsa”, o ato está sendo convocado em todo o Brasil até que as bolsas de estudos sejam pagas.