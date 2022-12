Franklin de Freitas

Falta pouco para o show de Harry Styles em Curitiba, que acontece neste sábado (10). E a Pedreira Paulo Leminski, que será palco do espetáculo, se tornou uma espécie de acampamento para fãs do artista britânico. Na tarde de quinta-feira (8), havia 38 barracas de fãs no local e a expectativa é que o número ainda aumente até esta sexta-feira (9), véspera do show.

Tem gente, inclusive, que já está há mais de um mês acampada no local. Uma dessas pessoas é Maria Clara, de 20 anos, que está desde o dia 5 de novembro acampada na primeira barraca a ser instalada no local, ainda antes do show do Arctic Monkeys, que aconteceu em 8 de novembro. Ela conta que só ontem chegaram 12 novas barracas para ‘reforçar’ o acampamento e aumentar a fila de fãs batalhando para ficar o mais próximo possível do ídolo. Os portões devem abrir no sábado, às 15 horas, e o show deve ter início às 21 horas.

Quem for assistir ao show vai contar com ônibus de graça na volta. A Urbs, a pedido dos organizadores do evento, vai colocar seis ônibus gratuitos para o transporte do público na volta do show.