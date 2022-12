Rodrigo Felix Leal/SEIL

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a travessia de veículos com mais de três eixos no ferry boat de Guaratuba terá restrições de horários e dias até o final de fevereiro, medida necessária para reforçar a segurança dos usuários durante esse período de maior movimento no Litoral.



O tráfego de veículos com mais de três eixos fica proibido na travessia em dias úteis – das 06h01min até as 23h59min, aos finais de semana; e entre os dias 17 e 22 de fevereiro, devido ao Carnaval.

As únicas exceções serão para o transporte coletivo de passageiros e para veículos prestadores de serviços públicos.