(Valquir Aureliano)

No último final de semana de 2022, o tempo é estável no Paraná, com poucas nuvens no céu. Apenas mais a leste, entre a Serra do Serra do Mar e o litoral, ocorre uma maior presença de nuvens. Em relação as temperaturas, valores um pouco mais baxos no sudeste do estado, próximo dos 14 °C, enquanto a noroeste, são registrados os valores mais elevados, próximo dos 22 °C.

Este último dia do ano o tempo segue com pouca chuva no Estado. Novamente, há possibilidade apenas de chuvas bem pontuais à tarde, próximo às encostas de serras e vales de rios (maior potencial no centro-sul, Campos Gerais e no norte pioneiro). Condição de abafamento em boa parte do Estado durante a tarde. Durante a noite teremos maior presença de nuvens no leste paranaense.

Já o domingo promete ser bem típico de verão no Paraná. Novo ano começa com tempo bem abafado em todos os setores, situação que favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade, principalmente a partir da tarde. Chuvas previstas são bem pontuais e não perduram por um longo período.