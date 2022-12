João Frigério

Uma idosa de 67 anos morreu após ser atropelada por um ônibus biarticulado, do transporte coletivo, na Avenida Marechal Floriano, no Boqueirão, em Curitiba, na tarde desta segunda (26). O acidente aconteceu a 50 metros do acampamento de bolsonaristas na frente do quartel do Exército.

