Ricardo Marajó/SMCS

Neste sábado (24/12), véspera do Natal, o prefeito Rafael Greca compareceu ao almoço especial para as pessoas em situação de rua que frequentam o espaço do Mesa Solidária na Escola de Segurança Alimentar Patricia Casillo, sob o Viaduto do Capanema. Foram servidas 300 refeições.

A iniciativa é dos voluntários da Missão Koinonia, em parceria com a família Casillo, que doaram alimentos e também fizeram o preparo e distribuição das refeições. Aproximadamente 25 pessoas participaram dos preparativos.

“É com imensa alegria que oferecemos, aqui na Escola de Segurança Alimentar e Nutircional Patricia Casillo, este almoço especial a quem mais precisa. Eu me junto a esses voluntarios ligados ao escritório do Dr. Casilllo que todos os anos se unem para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade. Com isso, Curitiba exerce a justiça social e o mandamento de Jesus, que é o de atender aos que mais preciam. Viva Curitiba e Feliz Natal”, disse o Prefeito Rafael Greca.

O cardápio especial teve arroz a grega, farofa natalina, macarrão penne ao sugo, batata na serragem e frango ao molho de gengibre. Para acompanhar, também foi servido refrigerantes e panetones como sobremesa.

A senhora Regina Casillo, uma das voluntárias e colaboradora do Mesa Solidária, disse que poder ajudar os mais necessitados é sempre muito importante. “É um dia em que as famílias se reúnem para celebrar e, graças aos nossos amigos, podemos disponibilizar esse momento sagrado para estas pessoas também”, disse ela, que estava acompanhada do marido, o advogado João Casillo.

Além das refeições, houve apresentações culturais com performances musicais de violino e handpan e apresentações de dança. As performances artísticas são promovidas pela parceria entre a SMSAN e a Universidade Estadual do Paraná (Unespar), que convidou alunos dos cursos de Belas Artes para as apresentações.

“Eu estou muito feliz de estar aqui. Poder comer esta comida tão gostosa na companhia dos meus amigos esquenta meu coração e alegra meu Natal”, disse Leandro Diniz, uma das pessoas em sitiação de rua que esteve no Capanema neste sábado.

Mesa Solidária

O Mesa Solidária é uma ação conjunta de órgãos da Prefeitura, como Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), Fundação de Ação Social (FAS) e Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, que cedem locais e apoio logístico, com entidades parceiras (instituições religiosas, ONGs e movimentos de ajuda às pessoas em situação de rua), que adquirem, preparam e servem os alimentos.

Hoje são três os espaços atendendo o Mesa Solidária: o Restaurante Popular da Praça Rui Barbosa (Centro), o Mesa Solidária Luz dos Pinhais, atrás da Catedral (Centro), e o novo ponto na Escola de Segurança Alimentar e Nutricional Patrícia Casillo, inaugurado em março deste ano no Viaduto do Capanema.