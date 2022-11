Divulgação/Guarda Municipal de Campo Largo

Às 17h30 desta quinta-feira (3), foi identificado um veículo VW UP, com alerta de roubo, transitando na PR-090 sentido Bateias, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Rapidamente três equipes da Guarda Municipal realizaram um cerco, sendo que uma equipe localizou o carro na Rua João Sabim, no bairro Salgadinho. O veículo estava com um mulher de 24 anos de idade. Ela relatou que teria comprado o veículo de um homem no bairro Jardim Emília, pelo valor de 10 mil reais, e somente momentos antes da abordagem da guarda percebeu que seria produto de roubo.

Leia mais no blog Plantão de Polícia