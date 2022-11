Divulgação / Guarda Municipal de São José dos Pinhais

Nos primeiros seis meses de 2022, cerca de 2,34 milhões de metros de cabos de telecomunicações foram furtados ou roubados no Brasil. Essa quantidade seria suficiente para cobrir duas vezes a distância em linha reta entre as cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS). Os dados são da Conexis Brasil Digital.



De acordo com dados da Conexis, foram furtados ou roubados 487.733 metros de cabos de telecom no Paraná, ficando atrás apenas de São Paulo, que teve 490.761 metros de cabos furtados ou roubados no primeiro semestre deste ano.



O volume nacional representa um aumento de 28% em relação ao semestre anterior, quando foram furtados 1,83 milhões de metros. Essa alta ocorre depois de o setor ter registrado uma queda de 11% no volume de cabos furtados ou roubados em 2021, na comparação com 2020.



O valor furtado no primeiro semestre deste ano retoma o patamar registrado noprimeiro semestre de 2021, quando foram furtados ou roubado 2,3 milhões de metros de cabos de telecom. Essas ações criminosas deixaram mais de 4 milhões de clientes sem acesso a serviços de telecomunicação.