(Valquir Aureliano)

O ipê amarelo que fica na Rodoviária de Curitiba floriu. A florada virou uma atração turística da Capital nos últimos anos por causa da sua beleza, ideal para imagens nas redes sociais em um dos pontos visitados por turistas e até mesmo moradores da cidade.

Normalmente a sua florada vem em agosto, mais para o fim do inverno e a entrada da primavera. Mas neste ano atrasou um pouco. Também está um tanto mais tímida que em anos anteriores, mas, mesmo assim, atrai os olhares de quem passa.

“Protegido por lei, imune de corte, o ipê da Rodoviária é de pequeno porte, com uma copada mais larga e fechada. Essa característica deixa os galhos mais baixos e as flores ao alcance das mãos. Com o calor e o tempo seco, as flores tendem a permanecer por mais tempo na árvore”, diz texto da Prefeitura sobre a árvore.

Os ipês amarelos fazem parte da flora nativa do Paraná e, na florada, perdem todas as folhas transformando-se num grande buquê de flores. Curitiba tem vários em parques e praças, mas o da Rodoviária já virou referência na cidade.