Paulo Bento está confiante na classificação da Coreia do Sul após iniciar a Copa do Mundo com um empate sem gols com o Uruguai. Na véspera do duelo com Gana, marcado para segunda-feira, o treinador minimizou a pressão por resultados positivos e mostrou muito otimismo em colocar a equipe asiática nas oitavas de final.

“Não sinto nenhuma pressão. De jeito nenhum. Na primeira partida, tivemos nossas chances. No segundo jogo, entraremos com o objetivo de vencer. Espero que os jogadores não sintam pressão, mas a forma como lidam com isso é diferente da minha”, explicou o técnico português.

Bento garantiu que a Coreia não mudará o estilo de jogo, independentemente do seu adversário. “O mais importante é jogar como a Coreia. Temos personalidade, temos que mostrar nossas habilidades como na partida contra Uruguai, e temos que mostrar a grande equipe que somos. Todos os jogadores têm um objetivo comum. Vencer é a prioridade máxima. Isso é importante para obter os melhores resultados e conseguir a classificação”, completou.

Paulo Bento ainda fez uma breve análise do time de Gana e ressaltou a força do elenco africano. “Claro que há jogadores com muita qualidade e o Ayew é um deles. Você tem que saber parar aquele tipo de jogador de futebol, mas você também tem que responder como um time”, afirmou.

Ele ainda comemorou o apoio dos torcedores, apesar do futebol não ser prioridade na Coreia do Sul. “Agora estou participando de uma Copa do Mundo muito importante. É a competição mais importante do mundo. Futebol não é o esporte mais importante da Coreia, mas eles torcem muito. Meu papel é liderar a equipe como um todo”, finalizou.

A Coreia é a vice-líder do Grupo H, com o mesmo um ponto do Uruguai. Portugal está em primeiro, enquanto a Gana, que ainda não pontuou, ocupa a lanterna. Coreia e Gana se enfrentam na segunda-feira, às 10h (horário de Brasília), no Education City Stadium.