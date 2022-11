Nas últimas edições do Campeonato alemão, o Bayern de Munique tomou frente logo nas primeiras rodadas e disparou para enfileirar títulos. Nesta temporada, por causa de alguns tropeços, viu a concorrência se animar e vinha pressionado com os surpreendentes Unión Berlin e Freiburg. Ambos, porém, tropeçaram na rodada, deixando o primeiro colocado com boa vantagem de quatro pontos após nove jornadas.

Depois de verem o Bayern humilhar o Werder Bremen com goleada impiedosa de 6 a 1 na terça-feira, Freiburg e Unión entraram em campo pressionados. Então vice-líder, o time da Brisgóvia visitou o RB Leipzig e até conseguiu segurar a igualdade na primeira etapa. Após o intervalo, porém, levou dois gols seguidos, aos 10 e aos 11, ainda descontou com Kubler, mas acabou derrotado por 3 a 1, permanecendo com 27 pontos – os bávaros somam 31.

Líder por algumas rodadas, o Unión caiu para terceiro e tinha obrigação de superar o Augsburg em seus domínios. Ficou duas vezes em vantagem no Estádio Alten Försterei, mas permitiu a reação e acabou lamentando um duro 2 a 2, construído ainda na primeira etapa. Ao menos, igualou os 27 pontos do Freiburg, levando vantagem nos critérios de desempate.

Campeão da Liga Europa, o Eintracht Frankfurt encostou no pelotão ao ganhar a batalha com o Hoffenheim, por 4 a 2, após levar um susto. Os visitantes venderam caro a derrota e, depois de saírem atrás com 3 a 0, gols de Sow, Muane e Ebimbe, reagiram e encostaram no placar, mas Lindstrom definiu.

Após início ruim, o Bayern Leverkusen vai se afastando das últimas colocações e ganhando fôlego para pensar em outras metas senão fugir da queda. Nesta quarta-feira, fez 2 a 1 em visita no Colônia e subiu para 15 pontos, abrindo quatro do Hertha Berlim, hoje abrindo a zona de queda.

O ainda lanterna Schalke 04, agora com 9 pontos, somou sua segunda vitória na competição ao superar o Mainz, por 1 a 0, gol de Terodde logo aos 10 minutos.