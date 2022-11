Após quase 12 horas de bloqueio total da BR-277 por manifestantes ainda inconformados com a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) para a presidência, a Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF) anunciou a liberação de uma faixa no sentido Curitiba e duas no sentido Litoral por volta das 12h40 de ontem. A fila no sentido Paranaguá chegou a 13 quilômetros.

Os apoiadores de Bolsonaro organizam greve e novas interdições em estradas desde sexta-feira, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o bloqueio de contas de empresários suspeitos de financiar os atos antidemocráticos do início de novembro. O bloqueio atrapalha as operações no Porto de Paranaguá, já que os caminhões não conseguem chegar às empresas e nem ao pátio do porto.

Desvio – A PRF publicou no Twitter a rota de um caminho alternativo para quem quer escapar do bloqueio na BR-277. Em nota, a corporação disse que atua nas rodovias federais, de forma preventiva e repressiva, desde o início das manifestações, em 30 de outubro, a fim de garantir o fluxo viário e a segurança pública. “Assim que identificados pontos de manifestação, equipes são enviadas ao local”, apontou.