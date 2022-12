Após conquistar o acesso ao grupo principal da Liga das Nações e colocar Portugal na repescagem nas Eliminatórias para a Copa, a Sérvia elevou a expectativa dos seus torcedores para o Mundial, que pressionam a seleção, que ainda não conseguiu vencer no Mundial. As críticas têm incomodado o técnico Dragan Stojkovic, que as questionou durante a coletiva de imprensa que antecede a partida diante da Suíça, a última na fase de grupos.

“Não sei o que as pessoas esperam. Ir para a final, vencer o Brasil? Eu teria entendido o desastre se tivéssemos perdido dois jogos, mas não perdemos. Temos vontade, os jogadores vão dar o máximo no jogo de amanhã (sexta). E agradeço o apoio, mesmo aos que não nos apoiam. Estamos aqui para fazer o nosso melhor. Temos um jogo difícil pela frente, mas é para isso que estamos aqui”, esbravejou o treinador.

Como o próprio técnico ressaltou, a Sérvia começou a Copa do Mundo perdendo para o Brasil por 2 a 1. Na sequência, empatou com Camarões por 3 a 3. Apesar de ter um ponto, só depende de si para classificar. Para isso, precisa derrotar a Suíça e ultrapassar Camarões no saldo de gols, caso a seleção africana supere a equipe de Tite. O treinador está confiante e prometeu um futebol ofensivo na última rodada.

“Nosso foco é jogar um futebol ofensivo. Sabemos que a Suíça é organizada e joga com nove jogadores num espaço pequeno, é difícil rompê-los, mas futebol é jogo de paciência, inteligência e drible. Muitos fatores podem decidir. Bom, ontem (quarta) a Polônia se defendeu, depois perdeu. Respeito esse futebol, mas não sou fã do jogo destruidor”, disse.

O treinador admitiu que houve erros contra Camarões, mas destacou que o resultado não foi totalmente ruim. “Se fizermos coisas estúpidas como fizemos contra Camarões, não espero nada. Mas quando você olha para os jogadores que Camarões tem, deveria ser falado com um pouco mais de respeito. Por que é uma tragédia empatar com Camarões? Fomos campeões mundiais, europeus? Final, semifinal? Você só precisa ser realista, não me importa quem diga o quê. A Sérvia sabe jogar futebol e queremos mostrar isso”, finalizou.

Sérvia e Camarões se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), no 974 Stadium. A equipe da Sérvia é a lanterna do Grupo G, com um ponto, assim como Camarões. Suíça tem três, e Brasil soma seis.