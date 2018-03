Moradores de Jataizinho protestam em pedágio mais caro do Paraná

Moradores de Jataizinho, município a 30 quilômetros de Londrina, no Norte do Estado, fizeram na tarde deste sábado (10) um protesto na praça de pedágio dentro do município na BR-369. É o pedágio mais caro do Paraná (R$ 22 para carros de paseio). Eles chegaram por volta das 14h30 e abriram as cancelas liberando a passagem dos veículos. O protesto terminou duas horas depois.

Contratos da empresa concessionária responsável pelo trecho, a Econorte, são investigados na 48ª fase da Lava Jato.