O segundo episódio do MasterChef+, exibido na noite dessa terça-feira (22), foi marcado pela eliminação de Ney, de 60 anos. O cozinheiro amador, que já não tinha ido bem na primeira prova, acabou entregando um bolo com “massa seca, recheio pesado e creme talhado”, segundo os jurados.

Após o resultado, o paraense aproveitou a oportunidade para se posicionar contra o etarismo. “Eu vim para cá, além da culinária, para dizer: ‘cara, estou em um espaço onde finalmente se reconhece que a vida não desacelera a partir dos 60. Quero me despedir com uma frase linda de uma pessoa que me inspiro muito, que é o médico Alexandre Kalache: ‘envelhecer é o nosso melhor destino’”.

Em entrevista exclusiva ao Band.com.br, o educador físico admitiu que nunca havia preparado um bolo ou feito empadinha. “É um game, né? Você tem que contar com a sorte. Talvez, se começasse com outras receitas, que eu soubesse fazer, poderia ter sido diferente, mas não foi e está tudo certo”.

Ney entrou no programa com o desejo de mostrar seu repertório em comida vegetariana e paraense, mas a saída precoce deu fim aos planos. “Há quatro anos busco ingredientes da minha terra para construir pratos inusitados. Tenho muitas receitas autorais que queria fazer, mas não deu”, lamentou.

