ÁRIES

Há deficiências a serem corrigidas no modo como trabalha e como projeta resultados pretendidos na atuação profissional. Momento em que as correções são o mais decisivo.

TOURO

Você pode estar desconfiado de qualquer projeto de trabalho ou para o futuro, como não confiasse ainda que as coisas melhorem. Seu pessimismo natural está bem presente.

GÊMEOS

Diante de obstáculos reais, não forje saídas falsas. Se você quer estabelecer boas relações, não tente enganar a realidade. Mesmo difícil, mantenha-se perto das pessoas.

CÂNCER

Você e a pessoa amada se atrapalham. Você se sente tolhido em alguma liberdade com ela. Conversar pode ser esclarecedor, na medida em que considerem as diferenças.

LEÃO

Os interesses das outras pessoas não correspondem aos seus. Você implica com a pessoa amada e com aqueles com quem partilha algum interesse ou atividade.

VIRGEM

Um dia perturbador e talvez difícil quanto à troca de afeto ou a atividades de diversão. As condições que o mundo lhe apresentam parecem que não facilitam realizar seus gostos.

LIBRA

Hoje você tende à rigidez de conduta e a excessos de racionalidade, talvez devido a uma insegurança profunda. De fato, você precisa construir uma segurança interior mais sólida

ESCORPIÃO

Dificuldade de comunicação e indisposição para se aproximar das pessoas. Talvez prefira ficar só com os que lhe entendem e estão do seu lado. Mas isso seria se fechar demais.

SAGITÁRIO

Dificuldade na lida com dinheiro, posses materiais e comércio. As negociações tendem a estancar se você for muito duro. Os critérios muito restritivos dificultam tudo neste dia.

CAPRICÓRNIO

Na ânsia de organizar as questões materiais, você tende a se tornar preocupado e rígido. O medo tende a lhe paralisar. A relação com as pessoas faz você voltar a fluir.

AQUÁRIO

Um prejuízo pode se dar, caso você insista em confrontar a dura realidade com uma visão teórica e sem base concreta. Compreenda de fato a situação e suas possíveis saídas.

PEIXES

Depende de você, colocar em ação seus melhores projetos. Contudo, terá que enfrentar os obstáculos que se interpõem no caminho; inclusive no caminho das amizades.