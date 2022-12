ÁRIES

Júpiter ingressa em seu signo iniciando novo ciclo, como nunca antes. É tempo de afirmar uma identidade renascida e renovada. Momento de mais energia física e psíquica.

TOURO

É tempo de você enfrentar e superar dificuldades pessoais e situações adversas. As chances de superação são muito boas. É tempo também de superar muitas situações.

GÊMEOS

Os projetos reorientam sua vida, de modo a você realizar o que veio fazer. Novas possibilidades começam a se abrir e as oportunidades lhe são favorecidas.

CÂNCER

Júpiter ingressa em Áries indicando novo e positivo impulso para a carreira profissional, de agora a abril do ano que vem. Boas oportunidades facilitam novas conquistas.

LEÃO

Júpiter em Áries indica, para você, uma etapa inteiramente nova de crescimento para estudos, conhecimento e visão de mundo. Sua vida ganha direção mais forte e vibrante.

VIRGEM

Júpiter em Áries indica um aprofundamento das relações, das uniões e do casamento. Os resultados materiais das relações começam a acontecer de fato.

LIBRA

Júpiter em Áries indica uma etapa de expansão para as parcerias e a vida a dois. As atividades, inclusive de trabalho, com outras pessoas passam a ser favorecidas.

ESCORPIÃO

Começa uma nova etapa no trabalho, com oportunidade para este crescer e se desenvolver. A dedicação entusiasmada e bem orientada é um bom fator de crescimento.

SAGITÁRIO

A vida amorosa, a relação com os filhos e a criação artística entra em nova fase, com o ingresso de Júpiter em Áries. Estas são as áreas de vida que mais podem crescer.

CAPRICÓRNIO

É tempo de firmar mais profundamente suas raízes e ligar-se às origens. Júpiter em Áries indica uma fase de expansão e desenvolvimento para a moradia e a vida em família.

AQUÁRIO

Os estudos e as atividades de comunicação são positivamente estimulados, mas de uma maneira inteiramente nova. É tempo de ampliar os campos de conhecimento e relação.

PEIXES

Começa uma fase de prosperidade para a vida material. Os projetos para ganhar dinheiro devem ser colocados em campo. É uma oportunidade a ser muito bem aproveitada.