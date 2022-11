ÁRIES

É trabalhando que você conseguirá estabelecer uma ligação positiva com o futuro que lhe aguarda. Os problemas práticos imediatos da rotina puxam você de volta para o passado.

TOURO

É pensando concretamente no que irá fazer em seu trabalho, no futuro imediato, que você alimentará a esperança para ir adiante Confie nos apoios que tem à sua volta.

GÊMEOS

Olhe os espaços que precisa abrir e renovar em suas relações e parcerias. Passe a viver mais próximo daqueles com quem compartilha o melhor de sua vida.

CÂNCER

Seja objetivo com as pessoas em seu trabalho, e estará construindo um futuro mais sólido e confiável. Seus sentimentos ficarão melhor quanto mais objetivas forem suas relações.

LEÃO

Momento de renovar a vida amorosa: não basta sentir, é preciso ter condição de viver os sentimentos com a pessoa amada. Compartilhe o que sente com as pessoas próximas.

VIRGEM

É tempo de cuidar da casa, colocando nela as melhorias que sente necessidade. Uma nova perspectiva nas relações familiares se coloca como necessária para vocês.

LIBRA

As relações humanas quando inseridas em um clima estável e de confiança ficam bem melhor. A boa comunicação favorece entrar nesse clima de harmonia e concórdia.

ESCORPIÃO

A renovação da condição financeira começa a se tornar efetiva. As oportunidades são de longo prazo, mas agora é preciso dar os primeiros pequenos passos nessa direção.

SAGITÁRIO

Uma nova autoimagem deve ser construída por você a partir de agora. Não basta desejar fazê-lo, o momento pede gestos concretos: mude seu jeito de ser, seu comportamento.

CAPRICÓRNIO

Olhar para o futuro significa agora se encarregar de resolver o passado em definitivo. Situações mal resolvidas que lhe prendiam podem ser superadas totalmente.

AQUÁRIO

É tempo de colocar em prática os grandes e bons planos que tem em mente. Mas para isso terá que lidar e resolver as resistências oferecidas pela realidade concreta.

PEIXES

É tempo de ações concretas para renovar sua condição profissional e abrir novas perspectivas para a carreira. Não desvie somente porque o caminho é difícil e pedregoso.