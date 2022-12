Hilux Conquest tem visual mais parrudo (Divulgação)

A Toyota anunciou novidades na linha 2023 de Hilux e SW4. A picape estreia da versão Conquest, com um visual mais aventureiro. Já a SW4 traz o reforço da versão GR-Sport, cujo motor turbodiesel ganhou 20 cv. A Hilux Conquest tem para-choque dianteiro exclusivo, com a nova grade frontal e as molduras nas caixas de roda. Capas dos espelhos retrovisores e maçanetas são pintadas na cor preta, enquanto os faróis dispõem de máscara negra. As rodas de liga leve têm 18 polegadas e desenho inédito. A picape vem ainda com santantonio personalizado e separador de carga na caçamba. Por dentro, a novidade tem acabamento em preto e luz ambiente nas portas. A lista de equipamentos inclui ar-condicionado digital com duas zonas de temperatura, câmera com visão em 360 graus e novos itens no pacote de assistências de condução Toyota Safety Sense.



Agora a picape dispõe de sistema de pré-colisão frontal (PCS) – também presente nas versões SRX, SRX Limited e GR-Sport. No restante da gama, a Toyota passa a oferecer a central multimídia com tela tátil de oito polegadas e suporte a Android Auto e Apple CarPlay desde a versão Power Pack. A partir da versão SR, todas as versões contam com ar-condicionado digital de duas zonas. A central trabalha com controles individuais na parte dianteira e traseira, garantindo ainda mais conforto e comodidade aos passageiros. A Hilux 2023 ganhou motor 2.8 turbodiesel, que entrega 204 cv e torque máximo de 42,8 kgfm nas versões com câmbio manual e 50,9 kgfm com transmissão automática. A exceção fica por conta da Hilux GR-Sport, que ganhou alterações mecânicas para render 224 cv e 55 kgfm, graças ao turbocompressor de geometria variável e ao intercooler.



Além disso, a picape traz suspensão com novas molas mais rígidas e amortecedores monotubo com diâmetro 30% maior. Todas as mudanças também são aplicadas no SW4 GR-Sport. A linha 2023 do SW4 inclui itens como 7 airbags, sistema de câmeras em 360 graus, ar-condicionado digital com duas zonas de temperatura, piloto automático adaptativo, sistema de pré-colisão frontal, alerta de mudança de faixa, assistente de partida em rampas, controles de estabilidade e de tração e assistente de velocidade em descidas. As versões Diamond e GR-Sport incluem carregador de celular por indução e duas entradas USB para os passageiros da segunda fileira de bancos. O motor do SW4 é o 2.8 turbodiesel de 204 cv e 50,9 kgfm, sempre associado à transmissão automática de seis marchas. Esses números só não se aplicam à versão GR-Sport, que, como mencionamos anteriormente, ganhou as mesmas alterações da mesma configuração da Hilux.

Preços da linha 2023 da a Hilux:

Hilux Chassi: R$ 220.690

Hilux Cabine Simples: R$ 228.490

Hilux STD Power Pack: R$ 244.390

Hilux SR: R$ 273.090

Hilux SRV: R$ 290.690

Hilux SRX: R$ 325.490

Hilux SRX Limited: R$ 337.990

Hilux Conquest: R$ 339.190

Preços da linha 2023 do SW4:

SW4 SRX 5 lugares: R$ 378.190

SW4 SRX 7 lugares: R$ 384.690

SW4 Diamond: R$ 423.890

SW4 GR-Sport: R$ 437.890