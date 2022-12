Divulgação/Assessoria de Imprensa

O rapper Black Alien é uma força da natureza. Um dos mais importantes compositores da música brasileira, com trinta anos de carreira, retorna a Curitiba no dia 12 de maio de 2023, na Ópera de Arame. Os ingressos estão à venda com condições especiais por valores a partir de 90 reais, sem taxa administrativa, por tempo limitado.

Os convites podem ser adquiridos pela plataforma Bilheto e nos pontos de venda autorizados. Depois de marcar os anos 1990 gravando obras fundamentais da música com o Planet Hemp, Black Alien lançou seu primeiro álbum solo, Babylon by Gus – Vol. 1: O Ano do Macaco, em 2004. Cujo título é uma referência ao clássico de Bob Marley. Com ele, ganhou quatro prêmios na categoria de melhor álbum do ano. A sequência veio no ano seguinte, Babylon By Gus – Vol. II: No Princípio era o Verbo.

O mais recente álbum do artista é Abaixo de Zero: Hello Hell. Este trabalho soma mais de 90 milhões de streamings, apenas no Spotify, com uma média de ouvintes mensal de mais de um milhão de fãs. Produzido por Papatinho (Cone Crew, IAMDDB, Snoop Dogg), o álbum traz nove faixas hipnóticas, viaja de maneira mais jazzística e blues, mostrando que o Black Alien não se preocupa muito em se adaptar à hegemonia do mercado brasileiro, que hoje passa pelo trap e o requintado rap acústico. Recentemente, soltou o single “O Ritmo e a Raiva”, em parceria com os amigos do Planet Hemp.

Um dos MCs mais versáteis da história do rap nacional segue uma trajetória vencedora, marcando seu nome na história da música brasileira. Gustavo foi pioneiro na construção de um idioma local, liberando os nós das referências norte-americanas e criando um fluxo genuinamente brasileiro.

SERVIÇO

Black Alien em Curitiba

Data: 12 de maio de 2023 (sexta-feira)

Local: Ópera de Arame

Endereço: Rua João Gava, 920 – Abranches

Horários: 19h30 (abertura da casa) / 22h (Black Alien)

Classificação etária: 16 anos (acompanhado de responsável legal)

Ingressos

PLATÉIA

1º lote – válido até 31 de dezembro

Valor único: R$ 90 SEM TAXA

2º lote

Solidário: R$ 95*

Meia: R$ 90**

Inteira: R$ 180

3º lote

Solidário: R$ 105*

Meia: R$ 100**

Inteira: R$ 200

4º lote

Solidário: R$ 115*

Meia: R$ 110**

Inteira: R$ 220

5º lote

Solidário: R$ 125*

Meia: R$ 120**

Inteira: R$ 240

CAMAROTE

1º lote – válido até 31 de dezembro

Valor único: R$ 120 SEM TAXA

2º lote

Solidário: R$ 125*

Meia: R$ 120**

Inteira: R$ 240

3º lote

Solidário: R$ 145*

Meia: R$ 140**

Inteira: R$ 280

4º lote

Solidário: R$ 165*

Meia: R$ 160**

Inteira: R$ 320

PREMIUM – primeiras duas fileiras em frente ao palco

Lote único (somente 50 unidades)

Solidário: R$ 225*

Meia: R$ 220**

Inteira: R$ 440

Solidário — limitados e válidos somente com a entrega de 1kg de alimento não perecível na entrada do show.

** Meia-entrada — para estudantes são válidas somente as seguintes carteiras de identificação estudantil: ANPG, UNE, UBE’s, DCE’s e demais especificadas na LEI FEDERAL Nº 12.933. Não será aceita NENHUMA outra forma de identificação que não as oficializadas na lei.

*** Todos os setores são por ordem de chegada

Pontos de venda

Online (com taxa de conveniência)

www.bilheto.com.br (em até 12x no cartão)

PONTOS DE VENDA SEM TAXA:

LETS ROCK

(Dinheiro, Débito e Crédito à vista)

Galeria Pinheiro/Praça Tiradentes, 106 – Lojas 03 e 04 – Centro – Curitiba/PR

De Seg. a Sex. das 09h às 19h. Sábados das 09h às 15h

Gustavo de Almeida Ribeiro, em artes Black Alien, subiu ao palco pela primeira vez em 1993, um período de efervescência na cena underground no Rio. Naquele período ele cantava ao lado do lendário rapper e instrumentista SpeedFreaks (1971-2010).

Alcançou projeção nacional e internacional com o grupo Planet Hemp, uma das bandas brasileiras mais impactantes da década de 1990. Eles seguiram juntos por cinco anos (1996-2001) e lançaram três álbuns de estúdio que renderam ouro e platina. Após isso, Black Alien seguiu uma carreira solo, participando de projetos com vários artistas como Sabotage, Manu Chao, Mad Teacher, Paralamas do Sucesso, Rael, entre muitos outros.

O mais recente disco de estúdio, Abaixo de Zero: Hello Hell, é uma obra autobiográfica e libertadora, que transmite uma honestidade que reverbera desde o começo de sua carreira.

Resumo

O que: Black Alien

Quando: Sexta, 12 de maio – 22h

Onde: Ópera de Arame – João Gava, 920

Quanto: de R$90 à R$440