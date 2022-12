Foi inaugurado em dezembro um novo espaço para arte na cidade de Curitiba. A Galeria Prisma é um projeto dedicado ao incentivo e exibição de obras de diferentes e novas perspectivas sobre a arte. Localizada em uma casa na Alameda Princesa Izabel, no bairro Bigorrilho, o espaço tem a proposta de expressar e refletir sobre a diversidade de tudo o que somos e de todos que encontramos.

O projeto é uma parceria dos fundadores de diferentes espaços culturais na cidade, Janaina Santos e Ricardo Saad, criadores do Cosmos G/astrobar e AstroLAB. Juntamente com o artista plástico, Eduardo Milek e Thais Amatneeks, mestre em psicologia com trabalho voltado a neurodivergências. A Galeria Prisma surge com o objetivo de proporcionar novas experiências estéticas com uma curadoria diversa, democrática e disruptiva. Iniciando suas atividades agora em dezembro e já aberta a visitações, a galeria funciona com a política de open submissions, ou seja, qualquer pessoa ou artista pode indicar trabalhos para serem escolhidos pela curadoria. Basta acessar o site do espaço em www.galeriaprisma.art e indicar na sessão “Indique um artista”.

