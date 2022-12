Imagem ilustrativa/Seec

Estão abertas as inscrições para os novos editais do Mecenato Subsidiado e do Fundo Municipal da Cultura (FMC), lançados na semana passada pelo prefeito Rafael Greca. Estão disponíveis para inscrição de projetos culturais cinco editais do FMC, nas áreas de literatura, circo, ópera, música e etnias, além dos editais nas categorias iniciante e não iniciante do Mecenato.

As inscrições para os editais do Fundo Municipal da Cultura vão até as 12h do dia 27 de janeiro e as do Mecenato até as 12h do dia 28 de fevereiro. Os editais e as orientações para inscrição, que deve ser feita pelo Sisprofice, estão disponíveis no site da Fundação Cultural de Curitiba. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail paicatendimento@curitiba.pr.gov.br

Os editais lançados neste fim de ano representam um investimento de R$ 14,65 milhões na produção cultural curitibana. No caso do FMC, o investimento é direto, enquanto no Mecenato, o financiamento é feito por meio de renúncia fiscal do município, ficando o proponente responsável pela captação dos recursos junto à iniciativa privada. O valor de renúncia fiscal disponibilizado para 2023 é de R$ 13,55 milhões.

Todas as áreas

Os editais do Mecenato, nas duas modalidades, atendem sete áreas artísticas: I – música; II – artes cênicas, compreendendo teatro, dança, circo e ópera; III – audiovisual, compreendendo cinema, vídeo, internet, televisão e rádio; IV – literatura; V – artes visuais, compreendendo fotografia, artes plásticas, design e artes gráficas e tecnológicas; VI – patrimônio histórico, artístico e cultural; VII – folclore, artesanato, cultura popular e demais manifestações culturais tradicionais. O valor máximo de cada projeto de iniciantes deve ser de R$ 79.200,00, enquanto que o limite para projetos de não iniciantes é de R$ 158.400,00.

Para os editais do Fundo serão destinados R$ 1,1 milhão. O edital do Paiol Musical prevê apoio a cinco espetáculos musicais a serem realizados no Teatro do Paiol, no segundo semestre de 2023, após a reforma.

O Ópera Ilustrada é destinado à seleção de quatro projetos de ópera e concertos líricos. O de Literatura visa a produção de publicações literárias, físicas ou virtuais, nos gêneros romance, conto, poesia, crônica e literatura infanto-juvenil, realizados por autoras e autores iniciantes residentes em Curitiba. O de Circo – Temporada 2023 prevê a contratação de cinco espetáculos circenses, e o edital Circuito Étnico contempla projetos nas áreas de artesanato folclórico, cultura popular, dança folclórica, poesia folclórica, música e teatro folclórico, gastronomia folclórica, canto folclórico, os quais deverão ser apresentados no Pavilhão Étnico (Memorial de Curitiba).

Serviço

Editais do Fundo Municipal da Cultura

Prazo de inscrição: das 18h do dia 19/12/2022 até as 12h do dia 27/01/2023

Relação dos editais com inscrições abertas:

Edital n° 252/2022 – Circuito Étnico na Cidade

Edital n° 253/2022 – Difusão e Formação em Circo – Temporada 2023

Edital n° 254/2022 – Literatura – Publicações

Edital n° 255/2022 – Opera Ilustrada

Edital n° 256/2022 – Paiol Musical 2023

Editais disponíveis no link www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/leideincentivo/fmc-historico/

Editais do Mecenato Subsidiado

Prazo de inscrição: das 18h do dia 15/12/2022 até as 12h do dia 28/02/2023

Relação dos editais com inscrições abertas:

Edital n° 250/2022 – Mecenato Subsidiado – Modalidade Iniciante

Edital n° 251/2022 – Mecenato Subsidiado – Modalidade Não Iniciante

Editais disponíveis no link www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/leideincentivo/mecenato-subsidiado/