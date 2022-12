Divulgação

A Orquestra Infantil Alegro (OIA) apresenta O Grande Concerto de Natal nesta quarta-feira, 14 de dezembro, às 20h, no Teatro Positivo. A apresentação recebe a solista Renata Bueno e traz canções como “Hallelujah”, “Noite Feliz”, “Natal Alegro”, composição de Davi Sartori, entre outras músicas que fazem parte do repertório da OIA. A entrada é gratuita e limitada, por ordem de chegada.

Para o criador da Associação Musical Alegro, Edward Matkin, o encerramento marca uma temporada notável de vivências na UP Experience (UPX). “O projeto foi oficializado em 2016, mas era um projeto sem lar, e agora temos o mais bonito da cidade. Estamos muito felizes, e muito gratos”, destaca.

Em parceria com a UPX, as apresentações da Associação Musical Alegro são realizadas no espaço cultural do Teatro Positivo e no Teatro UP Experience (TUX) e dependências. O TUX é a casa oficial dos músicos que, desde o início do ano, passaram a realizar todos os ensaios nos espaços da universidade. A Alegro também conta com o patrocínio da Oregon Tool, Tecnobank, Itambé, Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e CNH Industrial.

O diretor da UP Experience, Eduardo Faria Silva, reflete a importância do projeto. “O apoio da UPX ao projeto amplia a possibilidade dos jovens terem acesso a uma educação musical de qualidade. Aqui, eles encontram um ambiente adequado que permite o conhecimento e a prática em música erudita”, ressalta.

O maestro da Alegro, Roberto Ramos, é o encarregado de transmitir a mensagem do compositor e estruturar a interpretação da música segundo sua visão artística. “Sem a plateia, o músico se sente como se chegasse em casa e a encontrasse abandonada e vazia. Por isso, queremos que toda a população participe desse grande espetáculo”, reforça o convite.

Serviço

NATAL ALEGRO

Local: Teatro Positivo – Universidade Positivo (Campus Ecoville) – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – Ecoville

Quando: quarta-feira, 14 de dezembro de 2022, às 20h

Ingressos: entrada gratuita e limitada, por ordem de chegada

Mais informações: (41) 99870-6229

PROGRAMA NATAL ALEGRO

1 – Great Gate of Kiev & Hopak (Grande Portão de Kiev & Hopak – 1874)

Compositor: Modest Mussorgsky (1839-1881)

Arranjador: Edmund J. Siennicki

2 – Te deum (Prelude) (1688-1698)

Compositor: Marc Antoine Charpentier (1643-1704)

3 – Sinfonia n.º 9 em Mi menor (Sinfonia do Novo Mundo) Op. 95 (1893)

Compositor: Antonín Leopold Dvořák (1841-1904)

Arranjador: Vernon F. Leidig

4 – Carinhoso (1916-1917)

Solista: Renata Bueno

Compositor: Carlos Alberto Ferreira Braga (Pixinguinha) (1907-2006)

Letra: João Barroso (1907-2006)

Arranjador: Shante Cabral

5 – Hallelujah! (1741)

Compositor: George Friedrich Händel (1685-1759)

6 – Natal Alegro (2022)

Solista: Renata Bueno

Compositor: Davi Sartori

7 – Noite Feliz (2022)

Compositor: Franz Xaver Gruber (1787-1863)

Arranjador: Davi Sartori

8 – Chamambo

Compositor: Manuel Artés