Com a infinidade de lojas online de esportes, nem sempre é fácil encontrar a camisa de futebol ideal. Seja você um amador ou um verdadeiro profissional, você precisa investir em uma camisa autêntica pelo preço certo. A qualidade, a diversidade dos tacos ou as possibilidades de personalização são elementos a ter em conta na compra de um novo modelo. E a MR2 Store sabe disso.

Muitas marcas oferecem uma vasta coleção de produtos reunindo as maiores equipes nacionais e internacionais. Alguns se especializam em camisas de futebol vintage, ainda muito populares, e que lembram os anos gloriosos deste esporte. A loja MR2 Store considera tudo isso e muito mais, proporcionando as melhores opções de vestuários importados para os torcedores de plantão.

4 melhores camisas de futebol do mundo

No mundo do futebol, a Nike é de todos os campeonatos. A fabricante de equipamentos americana veste clubes de prestígio como PSG, Chelsea, Liverpool, Inter de Milão, Barcelona, ​​​​Atlético Madrid e Leipzig. Cada design combina estilo, história e tecnicidade. Para este novo ano de Copa do Mundo, adquira as mais belas camisas de futebol que a MR2 Store proporciona para os torcedores do país.

Camisa do Paris Saint-Germain

O emblemático azul do PSG está mais uma vez em destaque na camisa titular. É realçado por uma ampla faixa branca vertical emoldurada por duas faixas vermelhas mais finas. O principal patrocinador (Qatar Airways) é destacado no meio do peito.

É encimado pelo Swoosh da Nike e o logotipo do clube com sua famosa Torre Eiffel. Totalmente feito de fibras de poliéster reciclado, este modelo de réplica incorpora a tecnologia Dri-FIT. Nas partidas fora de casa, Mbappé e Messi usarão uma camisa cinza, em homenagem à cor do concreto do Parc des Princes, que comemora seu 50º aniversário.

2. Camisa do Liverpool FC

Este ano, o Liverpool FC decidiu apostar na simplicidade. O vermelho essencial está obviamente lá e nenhum enfeite ou estampa supérflua perturba sua aura. O tom é um pouco mais escuro que o do ano passado.

Patrocinador principal ao nível do abdómen, logotipo da Nike no peito direito e orgulhoso pássaro Liver ao nível do coração: o design é direto e eficaz. Apenas um segundo patrocinador na manga esquerda e o emblema de homenagem a Hillsborough na parte de trás do pescoço foram adicionados.

O que faz a diferença? A borda das mangas, sutilmente com as iniciais “YNWA”, um aceno para a música do clube You’ll Never Walk Alone . Tecnologia Dri-Fit e fibras de poliéster reciclado também estão presentes.

Camisa do Estádio Inter de Milão

Depois de perder 2 pontos do título no ano passado, a Inter de Milão está com fome de vingança. Para acompanhar os jogadores de Simone Inzaghi durante suas partidas no Giuseppe Meazza, a Nike voltou a um design clássico.

Não há mais listras azuis e pretas estilizadas, elas são novamente perfeitamente geométricas, para o deleite dos puristas. digitalbits faz uma chegada notável como o principal patrocinador do Nerazzuri presente na frente da camisa.

À esquerda, o logotipo do clube é encimado com a estrela obtida pelas equipes italianas cada vez que conquistam 10 campeonatos. A inscrição MILANO 1908, referência ao nascimento do clube, está estampada na parte interna da parte de trás da gola. Esta camisa Dri-FIT confeccionada em fibras de poliéster reciclado está disponível nas versões feminina e infantil.

Camisa do Estádio Principal do FC Barcelona

Sobriedade e elegância estão no ponto de encontro para esta camisa concebida como uma homenagem aos Jogos Olímpicos, organizados em 1992 na capital catalã. Este evento foi uma verdadeira reviravolta para a cidade e trouxe-a para uma nova era.

Ao combinar as riscas em azul marinho e azul claro, esta túnica realça a identidade marítima da cidade. Para garantir que as cores das Blaugranas estejam todas lá, a Nike integrou listras vermelhas. Os patrocinadores são exibidos em dourado para criar um conjunto luminoso. A construção em poliéster reciclado e a tecnologia Dri-FIT tornam esta camisa muito confortável.

Torcer ficou fácil com a MR2 Store!

Apoiar seu time favorito não é apenas estar atualizado com as últimas notícias sobre ele. Isso envolve principalmente estar vestindo sua camisa. Portanto, se você é um grande fã do seu time de futebol, considere comprar uma camisa de futebol importada com segurança.

De fato, camisas de futebol de boa qualidade estão na MR2 Store, uma empresa comprometida com a excelência. Para torcer pelo seu time favorito, acesse o site e exiba sua paixão pelo time favorito.