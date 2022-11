Reprodução / Twitter

Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, o técnico Lionel Scaloni divulgou nesta sexta-feira (11) a lista de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2022. O atacante Messi, 35 anos. que esteve presente nos Mundiais de 2006, 2010, 2014 e 2018, irá para sua 5ª Copa do Mundo. Por outro lado, o meia Lo Celso foi cortado, devido a uma lesão.

No Brasil, internautas pediam a convocação do atacante German Cano, 32 anos, do Fluminense, que é atualmente o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 25 gols. Mas ele nem foi lembrado por Scaloni.

Os 26 convocados

Goleiros: Franco Armani (River Plate-ARG), Emiliano Martínez (Aston Villa-ING) e Geronimo Rulli (Villarreal-ESP)

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla-ESP), Nahuel Molina (Atlético de Madrid-ESP), Germán Pezzella (Betis-ESP), Cristian Romero (Tottenham-ING), Nicolás Otamendi (Benfica-POR), Lisandro Martínez (Manchester United-ING), Marcos Acuña (Sevilla-ESP), Nicolás Tagliafico (Lyon-FRA) e Juan Foyth (Villarreal-ESP)

Meio-campistas: Leandro Paredes (Juventus-ITA), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid-ESP), Alejandro “Papu” Gómez (Sevilla-ESP), Guido Rodríguez (Betis-ESP), Enzo Fernández (Benfica-POR), Alexis Mac Allister (Brighton-ING) e Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Atacantes: Lionel Messi (Paris Saint-Germain-FRA), Lautaro Martínez (Inter de Milão-ITA), Ángel Di María (Juventus-ITA), Julián Álvarez (Manchester City-ING), Nicolás González (Fiorentina-ITA), Joaquin Correa (Inter de Milão-ITA) e Paulo Dybala (Roma-ITA)