Thiago Heleno e Bryan García, em treino da pré-temporada (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontim)

O Athletico Paranaense começou na última sexta-feira (dia 16) a pré-temporada para 2023. Após um mês de férias, os jogadores voltaram às atividades. Após uma bateria de exames, os treinos físicos e técnicos começaram a fazer parte da rotina dos atletas.

O técnico Paulo Turra começou a preparação para 2023 com um grupo de 29 jogadores. As únicas novidades em relação à temporada 2022 são dois reforços — o centroavante Arriagada (ex-Colo-Colo) e o lateral-direito Madson (ex-Santos e que jogou no Furacão em 2019) — e dois jogadores que retornaram de empréstimo para o Cruzeiro — o zagueiro Zé Ivaldo e o ponta Jajá.

O contrato de Anderson acabou, não foi renovado e ele acertou com o Cruzeiro. Orejuela estava emprestado pelo São Paulo e Matheus Fernandes, pelo Palmeiras. Marlos não teve o contrato renovado e está livre no mercado da bola.

O ELENCO DO ATHLETICO PARA 2023

Goleiros: Bento, Léo Linck e Mycael

Zagueiros: Thiago Heleno, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Matheus Felipe

Laterais–direitos: Khellven e Madson

Laterais–esquerdos: Abner e Pedrinho

Volantes: Fernandinho, Alex Santana, Cittadini, Erick, Hugo Moura, Christian e Bryan García

Meias: Terans e Vitor Bueno

Pontas: Canobbio, Vitinho, Cuello, Marcelo Cirino e Jajá

Ponta/centroavante: Rômulo

Centroavantes: Pablo, Vitor Roque e Arriagada

Nessa primeira etapa, o clube só vai buscar mais dois reforços: um zagueiro e um ponta.

O Athletico decidiu usar o elenco principal no Campeonato Paranaense, que começa em 14 de janeiro. As principais competições do calendário só começam em abril (Libertadores no dia 5, Copa do Brasil no dia 12 e Brasileirão no dia 16).

Outros reforços podem aparecer por oportunidades de mercado ou para repor eventuais saídas. O centroavante Vitor Roque, o meia Terans, o zagueiro Pedro Henrique e o goleiro Bento são cobiçados no mercado da bola e o Athletico tem a possilidade de arrecadar altos valores nessas transações.

SAÍDAS

Dos jogadores que chegaram a atuar pelo elenco principal em 2022, X já deixaram o clube após o fim da temporada: o goleiro Anderson, o lateral-direito Orejuela, o volante Matheus Fernandes e o meia Marlos.

O MERCADO DO ATHLETICO PARA 2023

REFORÇOS

Lateral-direito: Madson (Santos)

Centroavante: Arriagada (Colo-Colo-CHI)

POSSÍVEIS REFORÇOS

Goleiro: Gabriel Grando (Grêmio)

Meia-ponta: Gino Infantino (Rosario Central)

Ponta: David (Internacional)

VOLTAM DE EMPRÉSTIMO

Zagueiro: Zé Ivaldo (Cruzeiro) e Luan Patrick (América-MG)

Volante: Pablo Siles (Cruzeiro)

Meia: Denner (Sport) e Bruno Leite (Botafogo)

Ponta: Yago (Guarani), Jaderson (Sport), Fabinho (CRB), Jajá (Cruzeiro), Daniel Cruz (Botafogo), John Mercado (CSA) e Kleiton (Tombense)

Centroavante: Mingotti (Mirassol) e Jonathan (Chapecoense)

JÁ DEIXARAM O CLUBE

Goleiro: Anderson (Cruzeiro)

Zagueiro: Walber* (ABC)

Lateral-direito: Orejuela (São Paulo) e Dani Bolt* (Juventude)

Lateral-esquerdo: Nicolas (América-MG)

Volante: Matheus Fernandes (Bragantino) e Léo Gomes* (Vitória)

Meia: Marlos (sem clube)

Ponta: Kleiton* (Chapecoense), Paulo Victor* (Ituano) e Daniel Cruz* (Juventude)

Centroavante: Mingotti* (Operário)

*Emprestados pelo Athletico para outros clubes

PODEM SER NEGOCIADOS

Goleiro: Bento (futebol europeu)

Zagueiro: Pedro Henrique (Vasco), Luan Patrick (Bologna ou Fiorentina), Lucas Halter* (Goiás) e Edu* (Goiás) e Nico Hernández* (futebol colombiano)

Volante: Christian* (Cruzeiro, Vasco e Fluminense), Pablo Siles* (Sport ou CSA) e Erick (Internacional)

Meia: Terans (Vasco ou Flamengo), Denner (CRB) e Bruno Leite (Joinville)

Ponta: Vitinho (Benfica, Sevilla ou Ajax), Julimar* (Náutico), Fabinho* (CRB), Yago* (Vila Nova)

Centroavante: Bissoli (Botafogo ou Al-Ahly-EGI)

*Possíveis empréstimos do Athletico para outros clubes

SEGUEM EMPRESTADOS ATÉ 2023

Zagueiro: Felipe Aguilar (Lanús-ARG)

Meia: João Pedro Moura (Pafos-CHIPRE)

Centroavante: Matheus Babi (Santa Clara-POR)