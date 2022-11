Orejuela (Crédito: Robson Mafra)

Dois jogadores do Athletico que estavam no clube por empréstimo não vão ficar para a próxima temporada. São eles o lateral-direito Orejuela e o volante Matheus Fernandes. Os contratos de empréstimo se encerram ao fim deste ano.

O colombiano Orejuela tem os direitos econômicos presos ao São Paulo, com quem tem contrato até 2025. Ele chegou ao Athletico em 29 de março deste ano, por empréstimo. Chegou a ser titular e se alternou com Khellven na posição. Antes do Furacão, o colombiano atuava pelo Grêmio, também por empréstimo, mas não se firmou.

Já o volante Matheus Fernandes pertence ao Palmeiras, sendo que o vínculo com o clube paulista expira em 2025. Ele chegou ao Athletico em 19 de janeiro deste ano e ficou na reserva na maior parte do tempo.

Outro que está de saída é o goleiro Anderson. O contrato com o Athletico acaba neste ano. Em outubro, que tinha assinado um pré-contrato com o Cruzeiro.

Além deles, o meia Marlos é outro que vai deixar o Athetico. A saída dele foi noticiada na terça-feira (15).