Canobbio convocado (Crédito: Divulgação/Athletico)

O ponta Agustin Canobbio, do Athletico, foi incluído entre os 26 convocados para o Uruguai na Copa do Mundo de 2022, no Qatar. O técnico Diego Alonso divulgou a lista nesta quinta-feira (10). Outro jogador uruguaio do Furacão, o meia David Terans, ficou de fora.

Outros dois jogadores que atuam no Brasil e foram chamados são o meia Arrascaeta e o lateral Varela, ambos do Flamengo. O lateral Piquerez, do Palmeiras, não foi chamado.

Até hoje, apenas um jogador que atuava pelo Athletico foi chamado para uma Copa do Mundo: o volante Kléberson, em 2002.

Os veteranos atacantes Cavani e Suárez estão conformados. Outros destaques são o meia Valverde, do Real Madrid, e o atacante Darwin Núñez, do Liverpool, vistos como símbolos da renovação.

Alonso optou por manter o zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, na lista. O defensor se recupera de uma lesão na coxa e não joga desde o fim de setembro. A expectativa inicial era de que ele só poderia voltar a jogar em 2023.

Outros conhecidos da torcida brasileira também estão na lista: o veterano zagueiro Diego Godín, ex-Atlético-MG e atualmente no Vélez Sarsfield, e o lateral Matías Viña, ex-Palmeiras e atualmente na Roma.

Os 26 convocados:

Goleiros: Sergio Rochet (Nacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Sebastián Sosa (Independiente)

Defensores: Ronald Araújo (Barcelona), José Luis Rodríguez (Nacional) Guillermo Varela (Flamengo), Josema Giménez (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sporting), Diego Godín (Vélez Sarsfield), Martín Cáceres (Los Angeles Galaxy), Matías Viña (Roma), Mathías Olivera (Napoli)

Meio-campistas: Matías Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Lucas Torreira (Galatasaray), Manuel Ugarte (Sporting), Facundo Pellistri (Manchester United), Nicolás De la Cruz (River Plate), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)

Atacantes: Facundo Torres (Orlando City), Darwin Núñez (Liverpool), Luis Suárez (Nacional), Edinson Cavani (Valencia), Maximiliano Gómez (Trabzonspor) e Agustín Canobbio (Athletico-PR).