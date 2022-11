O técnico Louis van Gaal, da Holanda, revelou nesta sexta-feira (11) a lista de 26 convocados para a Copa do Mundo 2022. A equipe esteve ausente em 2018 e traz poucos remanescentes da última campanha em Mundiais — quando ficou em 3º lugar, no Brasil. Alguns remanescentes são os zagueiros Daley Blind e Stefan de Vrij e o atacante Memphis Depay. Por outro lado, o goleiro Cillessen, titular em 2014, ficou de fora desta vez. O atacante Wijnaldum, lesionado, também acabou excluído. A relação de Van Gaal tem como grande destaque o zagueiro Virgil van Dijk, do Liverpool.

Os 26 convocados

Goleiros: Justin Bijlow (Feyenoord-HOL), Remko Pasveer (Ajax-HOL) e Andries Noppert (Heerenveen-HOL)

Defensores: Daley Blind (Ajax-HOL), Stefan de Vrij (Inter de Milão-ITA), Virgil van Dijk (Liverpool-ING), Matthijs de Ligt (Bayern de Munique-ALE), Denzel Dumfries (Inter de Milão-ITA), Nathan Aké (Manchester City-ING), Jurriën Timber (Ajax-HOL), Tyrell Malacia (Manchester United-ING) e Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen-ALE)

Meio-campistas: Frenkie de Jong (Barcelona-ESP), Steven Berghuis (Ajax-HOL), Davy Klaassen (Ajax-HOL), Marten de Roon (Atalanta-ITA), Teun Koopmeiners (Atalanta-ITA), Kenneth Taylor (Ajax-HOL) e Xavi Simons (PSV Eindhoven-HOL)

Atacantes: Memphis Depay (Barcelona-ESP), Luuk de Jong (PSV Eindhoven-HOL), Steven Bergwijn (Ajax-HOL), Vincent Janssen (Royal Antwerp-BEL), Wout Weghorst (Besiktas-TUR), Cody Gakpo (PSV Eindhoven-HOL) e Noa Lang (Club Brugge-BEL)