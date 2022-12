Mural com homenagem a ídolos do Coritiba (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba está anunciando a conclusão do mural de grandes ídolos do clube. O muro, ao lado da central de sócios, antiga “Galeria que Nunca Abandona”, foi todo grafitado com os rostos de alguns dos ídolos do clube pelo artista curitibano João Utopia. A iniciativa surgiu para homenagear figuras importantes da história do Coxa e também para ilustrar as paredes do Couto Pereira, tornando-as mais um ponto marcante de visitação no Estádio.

O mural, grafitado em três meses, foi pensado para compor a identidade visual do clube e se tornar um espaço “instagramável”, de interação com o torcedor.

“Foi difícil escolher os nomes para a pintura no painel, já que o Coritiba tem grandes ídolos que merecem o nosso reconhecimento e da torcida, e foi isso que buscamos neste projeto. Nós valorizamos o passado para construirmos um futuro ainda mais grandioso, com novos ídolos para o clube”, disse o Presidente em exercício, Glenn Stenger.

Estão eternizados nas paredes do Couto Pereira: Jairo, Hermes, Fedatto, Cláudio Marques, Nilo, Hidalgo, Tostão, Alex, Tião Abatiá, Duílio, Aladim, Ênio Andrade e Evangelino da Costa Neves.

“Agradeço muito a diretoria do Coritiba, aos torcedores, e todos aqueles que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. É um orgulho e uma satisfação muito grande receber essa homenagem no muro, junto com tantos outros nomes importantes para o Coxa”, falou Cláudio Marques, que foi zagueiro do clube paranaense de 1969 a 1979, somando 295 jogos e 13 gols.

ARTISTA

Com 17 anos de profissão, o curitibano João Utopia de 29 anos, já realizou trabalhos em diversos estados brasileiros e na cidade de Bogotá na Colômbia. A base principal de seu trabalho são retratos realistas em grandes proporções. O artista também ministra oficinas práticas e teóricas nas universidades UFPR, FAP, PUCPR e UTP, entre outros locais, como galerias de artes e projetos financiados pela Fundação Cultural de Curitiba.