Estamos a poucos dias de outra edição da Copa do Mundo da FIFA, com a cerimônia de abertura ocorrendo no Estádio Al Janoub no dia 20 de novembro, antes de a nação anfitriã, o Qatar, enfrentar os sul-americanos equatorianos no que será sua primeira participação na Copa do Mundo – e que melhor maneira de marcar essa ocasião do que em solo nacional?

Naturalmente, grande parte do ônus estará no Brasil, que é o favorito do pré-campeonato. A Seleção não venceu a Copa do Mundo desde sua quinta vitória recorde no Japão, exatamente 20 anos atrás, mas é discutível que a Seleção reuniu seu melhor plantel desde 2002 para a competição deste ano e deve chegar à final no Estádio Lusail no dia 18 de dezembro.

Eles também foram sorteados para um grupo favorável, com adversários que estarão mais do que familiarizados em tê-los enfrentado em Copas do Mundo recentes. O Brasil foi emparelhado com a Sérvia e a Suíça na Rússia há quatro anos, enquanto eles enfrentaram os Camarões na mesma etapa em solo nacional em 2014.

Les Lions Indomptables são o último jogo do Grupo G da equipe de Tite, e a Seleção é a grande favorita nas apostas Camarões x Brasil, nunca tendo perdido para a nação africana. Então, com a aproximação do gameday em 2 de dezembro, vamos dar uma olhada em seu confronto de 2014 no Estádio Nacional Mané Garrincha.

Primeiro semestre

Nivelado em quatro pontos com o México após os dois jogos de abertura, o Brasil sabia o que tinha que fazer ao entrar no jogo final com os Camarões – e eles entregaram com facilidade. Neymar, que tinha apenas 22 anos na época, converteu friamente o cruzamento baixo de Luiz Gustavo com um primeiro esforço aos 17 minutos para a abertura do Brasil e seu terceiro gol do torneio.

Neymar chegou perto de um segundo pouco depois com um voleio ondulado da entrada da área igualado pelo goleiro camaronês. Joel Matip, que acertou a trave com uma cabeçada no início do jogo, bateu em um gol de empate de perto, quando o cruzamento disparado por Allan Nyom o encontrou completamente desmarcado e com uma rede aberta. A pontuação não foi nivelada por muito tempo, no entanto, já que Neymar perfurou baixo, passando Charles Itandje da borda da área.

Segundo tempo

Em seguida, o centroavante Fluminense Fred colocou o jogo fora do alcance dos Camarões no início do segundo tempo. O africano não conseguiu afastar o perigo de um cruzamento do pobre Neymar, levando-o ao substituto Fernandinho no intervalo na borda da caixa e ele escolheu David Luiz, cujo cruzamento preciso encontrou Fred no meio da caixa de seis jardas – dando-lhe uma cabeçada que ele não poderia errar.

O Brasil chegou a quatro com apenas alguns minutos de jogo, já que o já mencionado Fernandinho fez um raro gol – um de apenas dois que ele conseguiu para o Brasil, ambos chegando em 2014. Uma bela jogada triangular com a lenda do Manchester City, Fred e Oscar, fez com que Fernandinho se encontrasse no gol e ele fez seu esforço para superar o goleiro camaronês e desencadear cenas de júbilo em Brasília.

