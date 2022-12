Zezinho Muggiati (Crédito: Divulgação/Vanderley Soares)

A temporada 2022 da Stock Series terminou com dois pódios para o piloto paranaense Zezinho Muggiati durante a etapa disputada no Autódromo de Interlagos no último fim de semana, o que assegurou o vice-campeonato na categoria de acesso à Stock Car. Ao longo do ano foram três vitórias e uma disputa intensa pela liderança da classificação geral.

“Foi um ano muito bom. Sou muito competitivo e queria ser campeão, fui pra cima, mas o título não veio. Acho que mostrei um pouco do sou como piloto e onde posso chegar. Com o fim da temporada é hora de agradecer ao patrocinadores pelo apoio, à família e amigos pela torcida e focar no que vamos fazer”, comenta o piloto que conta com o apoio da Philco, Grupo Potencial, Ademicon, Ideris, Baltoro Lounge, Proconsult Construção, The Basement e Roggia Automóveis.

Ao lado da família e dos patrocinadores, Muggiati pretende definir qual será seu caminho em 2023 em breve. Desde o mês de setembro estão acontecendo negociações que podem leva-lo à outras categorias.

“O objetivo é subir para a principal, mas temos que medir se é interessante fazer uma temporada de adaptação em um carro que irá mudar. Talvez mais um ano de Stock Series ou em alguma outra categoria, mas esta é uma decisão que deve ser feita de forma conjunta. Vou descansar um pouco e aí partir para esta definição”, conclui.