Abad se revolta com arbitragem e diz que Flu pode abandonar semifinal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O pênalti não marcado para o Flu na derrota por 1 a 0 para o Vasco causou revolta entre os tricolores. Geralmente comedido, o presidente Pedro Abad soltou o verbo, disse que o Flu não vai mais tolerar erros de arbitragem e ameaçou abandonar a semi da Taça Guanabara

"O que eu entendo, depois de tantos anos com erros de arbitragem, é que realmente o Campeonato Carioca não respeita o Fluminense. Se o Campeonato Carioca não respeita o Fluminense, o Fluminense vai passar a não respeitar o Campeonato Carioca. Nosso torcedor não é idiota. Está cansado de ver essa palhaçada. Dá vontade de recomendar ao torcedor que não vá ao Campeonato Carioca, que abandone, para ficar muito claro para todo mundo o que está acontecendo. Não pode acontecer o que aconteceu hoje. Vou conversar com o Diniz sobre que time usar no domingo, provavelmente abandonar a semifinal", disse.

Abad foi além e deu a entender que houve má-fe na arbitragem de Carlos Eduardo Nunes Braga:

"O que vimos hoje foi uma vergonha. Pênalti óbvio no Bruno Silva e o juiz do lado não viu. Vergonhosa a atuação da arbitragem. Fez o possível para irritar os jogadores do Flu, o tempo inteiro cortando as linhas de passe, fazendo o possível para travar o jogo".