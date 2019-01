Ação coordenada pela Polícia Civil do PR apreende 674 quilos de maconha no interior de São Paulo

Polícia Civil-PR

Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar do Paraná e de São Paulo resultou na prisão de dois homens, de 23 e 34 anos, suspeitos de tráfico de drogas, na madrugada de sábado (19), em Dracena (SP). Foram apreendidos 674 quilos de maconha.

As investigações, coordenadas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), levaram os policiais até um caminhão M.Benz, com placas da cidade de Maringá, que realizava o transporte das drogas escondidas.

