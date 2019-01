Ainda sem Maicosuel de titular, Paraná duela com o Maringá

Redação Bem Paraná

O Paraná Clube vai enfrentar o Maringá neste domingo (27), às 17 horas, em Maringá. A partida deste domingo é válida pela 3ª rodada da Taça Barcímio Sicupira, o primeiro turno do Campeonato Parananese. O time da capital vem de uma goleada de 4 a 0 sobre o Foz, na última quinta-feira (24), mas não utilizará o principal destaque nessa partida, o meia Maicosuol. Ao menos, não como titular.

Marcosuel entrou no decorrer da partida, quando o Paraná vencia o Foz por 2 a 0. O meia marcou mais dois gols e ajudou o time a fechar a conta em 4 a 0. “O cara entra no segundo tempo, para jogar 20 minutos, e faz dois gols. Isso dispensa comentários”, disse o técnico Dado Cavalcanti. Mas, para ele , existe uma boa justificativa para deixar o jogador na reserva: condição física. “Ele vai trabalhar para desenvolver um pouco mais. Foram 18 dias desgastantes, ele fez a pré-temporada inteira. Agora vem a segunda parte, que é lastro de jogo”, explicou o treinador. “Há muito tempo ele não jogava. A ideia é suportar um pouquinho mais de tempo, para depois iniciar jogando. É o próximo passo em relação à evolução dele”.

O jogador admite que ainda precisa se aprimorar fisicamente. “Estou tentando me firmar, resgatar meu futebol, tem que trabalhar mais, não vai ser fácil neste ano, mas com profissionalismo”, disse ele, para depois reclamar de alguns insultos que ouviu. “Nunca o jogador vai querer jogar mal. Não faz as coisas para errar. Tem cara que não entende. Ridículo o torcedor vir aqui e chamar de chinelinho. Temos vida, jogar aqui sem receber não é fácil. Mas isso é modinha. Torcedor de verdade apoia sempre”.

Com Maicosuel no banco, como opção para o decorrer do jogo, a tendência é que Higor Leite comece a partida. A dúvida é no ataque. Jenison sentiu dores musculares e pode dar lugar a Andrey. Na zaga, Eduardo Bauermann – que foi expulso na estreia e cumpriu suspensão na última quinta – deve retornar ao time titular, em lugar de Rodolfo.

Na Taça Barcímio Sicupira, o Paraná tem 3 pontos em 2 jogos e está em 2º lugar no grupo B, atrás do Coritiba (4 pontos). Faltam quatro rodadas. Os dois primeiros de cada grupo disputam as semifinais da Taça. O campeão da Taça garante vaga na final do Campeonato Paranaense.

MARINGÁ x PARANÁ

Maringá: Victor Golas; Duda, Alex Fraga, Marcelo Xavier e Júnior Prego; Renan, Nem e Geovane; Everton, Welton Paraguá e Tiago Oboró. Técnico: Antônio Picoli

Paraná: Thiago Rodrigues; Eder Sciola, Bauermann, Fernando Timbó e Juninho; Luiz Otávio e Fernando Neto; Andrey, Higor Leite (Maicosuel) e Alesson; Jenison (Andrey). Técnico: Dado Cavalcanti

Árbitro: Elvio Keltelt Legnani

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá, domingo, às 17 horas