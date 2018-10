Ânimo do consumidor do Estado está melhor neste fim de ano, diz pesquisa

Da Redação Bem Paraná

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) paranaenses está em alta neste final de ano. Segundo o índice apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), houve alta de 2,3% em outubro deste ano. Apesar da queda de 1,9% na comparação com setembro, o indicador marca 101,3 pontos ante 99 pontos em outubro de 2017.

O estudo aborda uma série de fatores que influenciam no consumo das famílias, levando em conta emprego, renda e a perspectiva de consumo em si. Dos sete componentes do indicador, quatro subindicadores são positivos na comparação anual, com destaque para Perspectiva de Consumo (19,8%) e Emprego Atual (10,5%). Os quesitos Nível de Consumo Atual (5,9%) e Acesso ao Crédito (0,6%) também melhoraram em relação a outubro do ano passado.

Nas famílias com renda inferior a dez salários, a ICF está 3,29% acima do patamar de outubro do ano passado, com 100,3 pontos ante 97,1 pontos. Entre as famílias de maior renda o indicador atingiu 106,3 pontos neste outubro. No ano passado estava em 108,1 pontos, uma baixa de 1,66%.