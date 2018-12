Atlético estuda contratação de volante da seleção do Equador

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense estuda a possibilidade de contratar o volante Sebastián Méndez, 21 anos, do Independiente del Valle, do Equador. O jogador disputou cinco partidas com a seleção do Equador em 2018, todas como titular.

Pelo clube, jogou a Copa Libertadores e o campeonato nacional. Foi utilizado como primeiro volante em todas as partidas pelo clube em 2018. Na seleção, já atuou como segundo volante e como meia-direita.

Jhegson Sebastián Méndez Carabalí está no Independiente del Valle desde o sub-15, em 2011. Estreou no profissional em 2015. Somou oito partidas também pelas seleções sub-20 do Equador.

A imprensa equatoriana já trata como certa a transferência do volante para o Atlético. Os dirigentes, no entanto, negam.

Segundo o site Transfermarkt.de, especializado em transferências, o valor de mercado do jogador é de R$ 2,5 milhões.