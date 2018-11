Atlético vai jogar no domingo em busca de vaga e recorde histórico

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense entra em campo no domingo (dia 25) para a última partida em casa pelo Campeonato Brasileiro em 2018. Às 17 horas, receberá na Arena da Baixada o Ceará, pela penúltima rodada da competição. O time paranaense precisa da vitória para seguir com chances de G6 – grupo de classificação para a Copa Libertadores. Na última rodada, o Furacão joga fora de casa, contra o Flamengo.

Além da vaga na Libertadores, a partida deste domingo pode render um recorde histórico. Na Era dos Pontos Corridos, Atlético Paranaense, Atlético-MG, Santos e Palmeiras têm a maior série de vitórias como mandante dentro de uma mesma edição do Brasileirão. Furacão e Palmeiras estão hoje com 12 vitórias seguidas em casa. O Santos registrou esse recorde em 2015 e o Atlético-MG, em 2016.

Se vencer o Ceará no domingo, o Atlético chega a 13 vitórias seguidas na Arena e passa a ser o dono único desse recorde. No entanto, o Palmeiras também possui mais uma partida como mandante no Brasileirão: na última rodada, vai receber o Vitória.

O técnico Tiago Nunes destacou a força do Atlético como mandante. “Criamos uma identidade de jogo que vai muito de encontro com o que o torcedor atleticano gosta. É um momento especial, que tem que ser valorizado por onde estávamos e onde estamos. Saímos da zona de rebaixamento. Fizemos mais de 40 pontos pós-Copa, é um valor muito alto. Feliz por este resgate da alma atleticana jogando em seu estádio”, declarou o treinador.

MAIS VITÓRIAS SEGUIDAS EM CASA

Em uma única edição do Brasileirão nos pontos corridos (2003-2018)

12 Santos (2015)

12 Atlético-MG (2016)

12 Atlético-PR (2018)

12 Palmeiras (2018)

10 Corinthians (2010)

10 Cruzeiro (2014)

9 Corinthians (2015)

9 Flamengo (2016)

9 São Caetano (2004)