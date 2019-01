Autoridades britânicas encerram buscas por avião de Emiliano Sala

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As autoridades de Guernsey, ilha localizada na parte britânica do Canal da Mancha, encerraram na tarde desta quinta-feira (24) as buscas pelos corpos do argentino Emiliano Sala e do piloto responsável por guiar o avião que desapareceu na última segunda-feira (21). A informação veio da própria polícia local, em comunicado divulgado nas redes sociais.

"Revisamos todas as informações disponíveis, além de saber qual era o equipamento de emergência a bordo, e tomamos a difícil decisão de encerrar as buscas", informou o grupamento responsável por procurar o jogador de futebol e o piloto nos últimos três dias.

"As chances de sobrevivência neste estágio são extremamente remotas", acrescenta o comunicado divulgado no início da tarde, horário de Brasília.

A polícia de Guernsey somou mais de 80 horas na busca pelo corpo de Sala, que havia se transferido do Nantes e viajava para começar a nova trajetória com a camisa do Cardiff City.

Sala vivia o auge da carreira. Nesta temporada, o argentino marcou 12 gols em 19 partidas pelo Nantes e chamou a atenção do futebol britânico. Para tirar o atacante do time francês, o Cardiff pagou a quantia de 15 milhões de libras esterlinas (R$ 74,9 milhões segundo a cotação atual).

O jogador tinha retornado à França para se despedir dos companheiros e recolher os seus últimos pertences no Nantes. Sala viajou em um avião particular para cruzar o Canal da Mancha e teve um áudio vazado na última terça-feira (22), no qual dizia estar em uma aeronave “caindo aos pedaços” e mostrava receio com o voo.