Biteco sofre lesão nas férias e leva multa do Paraná Clube

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube informou nessa terça-feira (dia 26) que o meia-atacante Guilherme Biteco se reapresentou com uma lesão muscular e terá que ficar duas semanas em tratamento. Por não ter cumprido as orientações do clube nos 11 dias de folga, o jogador recebeu uma multa. O valor não foi divulgado.

“Foi uma lesão grau um, no músculo posterior da coxa esquerda. Já iniciamos o tratamento, mas o tempo médio de recuperação é de aproximadamente quinze dias”, explicou o médico Bernardo Ferreira da Luz. “A contusão ocorreu durante o período de férias dos jogadores, quando Biteco tentou 'acelerar' o processo de fortalecimento muscular, realizando treinos fora da recomendação do clube. Por isso, o jogador foi multado pelo Departamento de Futebol Profissional”, informou o Paraná Clube.

Quando receberam a folga de 11 dias, os jogadores receberam uma cartilha com orientações para treinos individuais, alimentação e repouso.

Biteco desfalcará o Tricolor nesta etapa inicial de preparação. Seria justamente o tempo considerado ideal pela comissão técnica para recolocar Guilherme Biteco em condições ideais de jogo. “É ruim, pois contávamos com o jogador para iniciar esse trabalho no mesmo nível dos demais atletas. Agora, teremos que recomeçar tudo novamente, sem uma previsão concreta de quando teremos o Biteco no mesmo estágio físico e técnico dos demais”, lamentou o técnico Rogério Micale.

O Paraná volta a jogar em 18 de julho, pelo Brasileirão.