Carol Bittencourt vai se casar sábado em praia paradisíaca de Alagoas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Carol Bittencourt escolheu o paradisíaco São Miguel dos Milagres, em Alagoas, para oficializar a união com o empresário Jorge Sestini. O casal subirá ao altar no próximo sábado (26) em uma festa para 150 convidados.

"São Miguel dos Milagres é um lugar mágico, me encantei desde a primeira vez que estive lá. A região tem uma energia incrível e busquei isso para o meu casamento. Fiz questão de privilegiar a natureza e toda sua beleza nesse momento especial", revela Carol.

O Grupo Camerata, um coral local, foi escolhido para tocar na cerimônia, que terá apenas músicas da Bossa Nova.

Na festa, os DJ's Pett e Marcelo Botelho comandarão a pista de dança.

Isabelle Bittencourt, 17, filha da Carol, entrará com as alianças. Ao todo serão 12 casais de padrinhos.

O vestido exclusivo foi desenhado pela estilista espanhola Yolan Cris. A noiva estará descalça na cerimônia e na festa usará uma sandália rasteira. "Usarei cabelo solto, sem véu, uma coisa bem praiana", revela Carol.

A única recomendação para os convidados é evitar sapatos altos. "Sugeri que as mulheres venham descalças ou de 'rasteirinhas' porque o casamento será na areia."

Os comes e bebes ficarão a cargo do bufê Picuí, do WGourmet. "Será uma mistura de ingredientes locais com sofisticação", diz a noiva.

A lua de mel, no entanto, terá que aguardar um pouco mais. "Meu noivo só terá férias em março e nesta época eu estarei em aula (Carol faz faculdade de Nutrição). Teremos que esperar até julho pela lua de mel", diz a noiva afirmando que o local ainda não foi definido.

Os noivos, porém, vão pegar alguns dias de folga para desfrutar as belezas da praia da Pipa, no Rio Grande do Norte.

A Capela dos Milagres é a primeira igreja à beira mar construída na região e já foi cenário dos casamentos do youtubers Whindersson Nunes e Luiza Sonza e da influencer Helena Lunardelli e o empresário Eduardo Rezende.