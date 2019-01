Casa do BBB tem design moderno, cores fortes e possível retorno do quarto branco

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Como acontece tradicionalmente desde 2002, a Globo estreia nesta terça (15) mais uma temporada do Big Brother Brasil. Sob o comando de Tiago Leifert, pelo terceiro ano consecutivo, a 19ª edição contará com 18 participantes disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão.

A convite da Globo, a reportagem passou duas horas na casa do BBB com demais jornalistas e influenciadores digitais para conhecer quase todos os detalhes da nova moradia, que teve como inspiração o músico Michael Jackson, cuja morte completa dez anos em junho.

Os ambientes da nova casa são modernos, com cores fortes nos quartos e muito dourado, prata e rose gold nos itens da cozinha, que é um dos cômodos que mais chama a atenção, além de ser um dos mais frequentados pelos participantes. Na sala, além do sofá verde e de uma luminária de cavalo preto, destacam-se as almofadas de paetês douradas e pretas, e uma estante com os bustos dos "brothers".

Há quatro quartos na casa, sendo que um deles pode ser um um cômodo secreto, como o que Gleici passou alguns dias no BBB 18, ou até mesmo o famoso quarto branco, que foi usado na edição do BBB 9, segundo o diretor do programa, J.B. de Oliveira, o Boninho.

Boninho afirmou que um dos muitos desafios da equipe de produção é reformar o mesmo espaço 19 vezes. A principal mudança na casa está nos espelhos, que ganharam formatos irregulares em vez dos tradicionais modelos quadrados e/ou retangulares. Segundo Tiago Leifert, a mudança é para evitar que os participantes consigam identificar a posição da câmera por trás dos espelhos.

Esse novo design dos espelhos também pode ser visto nos demais objetos da casa, além dos móveis, que deixaram o ambiente mais moderno.

Uma mudança significativa no design foi a posição da mesa de refeições, que agora está em um canto do ambiente. Com tampa de mármore e em formato hexagonal, os participantes terão certa dificuldade para sentar ao redor dela, já que uma parte da mesa tem um sofá em L, de veludo pink, fixado à parede. Poltronas de espaldar nas cores vermelhas e rosa completam o restante da mesa.

A direção do programa instalou um painel no ambiente da cozinha que mostrará um galão de água informando o consumo diário, como forma de promover o consumo consciente. Os BBBs poderão ser punidos com a suspensão da água para banho, caso sejam constatados abusos.

O painel mostrará também os saldos de cada participante e a somatória total da casa de estalecas (moeda do BBB). Eles vão receber uma "semanada", isto é, uma quantia individual para fazer suas compras. Os itens adquiridos podem ser divididos, ou não, a depender do próprio jogador. Em caso de punição, os valores serão alterados e os moradores da casa correm o risco de cair no Tá com Nada -dessa vez, todos os "brothers" podem ser penalizados, incluindo o líder.

Entre as novidades da nova edição do BBB está em uma estante colocada na sala com o busto dos 18 participantes, em ordem alfabética. Atrás de cada escultura, uma iluminação de LED vai indicar a situação de cada participante dentro da casa, por exemplo, quem for eliminado ficará com a cor roxa de fundo.

O famoso big phone agora ficará mais distante da sala, para que os participantes se desloquem por distâncias maiores. O aparelho ficará ao lado da entrada da academia, que agora tem uma entrada lateral e não mais de frente para o gramado.

A expectativa para o BBB 19 é alta, já que na última edição o programa se recuperou um pouco e terminou com média de 33 pontos de audiência na Grande São Paulo (cada ponto do Kantar Ibope equivale a 73.015 domicílios).

NOVOS PARTICIPANTES

O apresentador Tiago Leifert conta que começou a se preparar um mês e meio antes do início da atração e ajudou na seleção. Para Leifert, o essencial é ser racional. "A gente nunca sabe antes de começar como será a química dos participantes. Gosto de pessoas que jogam com mais inteligência."

A seleção dos novos BBBs começou logo após o término do BBB 18, com a análise dos vídeos de inscrição e, na sequência, com as seletivas em 12 cidades. Neste ano, a emissora optou por escolher o elenco sem participação do público. São oito "brothers" do Sudeste, cinco do Nordeste, três do Sul, um do Norte e um do Centro-Oeste.

Pela primeira vez, a produção do programa passou por São Luís (MA), Ribeirão Preto (SP) e Rio Branco (AC), cidade da última ganhadora do reality, Gleici Damasceno. Além delas, o BBB 19 também passou por São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Porto Alegre (RS), Goiânia (GO), Maceió (AL), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG) e Manaus (AM).

É a terceira vez que a Globo seleciona um número elevado de participantes logo na estreia. No BBB 11, o programa começou com 18, e na metade entraram mais dois (Adriana e Wesley). Já no BBB 14, a disputa começou com 20 pessoas.

No BBB 18, os espectadores escolheram dois integrantes da família Lima, do Rio de Janeiro, para entrar na "casa mais vigiada do Brasil". Ana Clara e o pai, Ayrton, foram os escolhidos -dentro da casa a dupla representava apenas um participante, por isso, se alternavam nas disputas das provas.

Já no BBB 17, os gêmeos Emilly e Mayla e Antonio e Manoel participaram de uma disputa específica: a audiência escolheu apenas um irmão de cada par. Ficaram Manoel e Emilly, sendo essa última a grande vencedora da edição.

Reformulado na última edição, o sistema de votação continua a exigir um cadastro, gratuito, no site da Globo, para então escolher um dos participantes a ser eliminado. Os votos, no entanto, continuam ilimitados.

Além do tradicional bate-papo após a eliminação de cada "brother", às terças, o BBB 19 também terá boletins às 13h, nos perfis oficiais do Facebook, Twitter e Instagram, sempre às segundas, quartas e sextas.

As ex-BBBs Vivian Amorim, Fernanda Keulla e Ana Clara vão fazer reportagens sobre os bastidores na internet, com as jornalistas Tati Machado e Tatá Dias. "O melhor de tudo é fazer um programa aos fãs do BBB, pois falamos a mesma língua", diz Tati.